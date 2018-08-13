Доля КАМАЗа на российском рынке за 6 месяцев 2018 года уменьшилась до 42%

Доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн сократилась до 42% с начала 2018 года. В прошлом году она составляла 45,2%.

При этом в первом полугодии 2018-го лидирующие позиции заняли автопроизводители иномарок. Доля таких автомобилей составила 47,5%, следует из опубликованного на сайте раскрытия информации отчета.

Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей массой 8—14 тонн, наоборот, выросла. Если за 6 месяцев 2017-го она составляла 3,3%, то в текущем — 4,7%. Лидирующие позиции по этому показателю занимает российское ПАО «ГАЗ» — 69,5%. Вслед за ним иностранные производители — 24,5%.

Напомним, что в 2017 году на внутренних и внешних рынках проданы 38 192 грузовика, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом.