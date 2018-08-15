На торгах продали имущество «Татфондбанка» на сумму около 23 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов сообщило о продаже на торгах двух объектов нежилой недвижимости ПАО «Татфондбанк».
Общая сумма сделки составила около 23 млн рублей. Данные опубликовал конкурсный управляющий на сайте единого реестра банкротств.
- Нежилое помещение в Буинске — 312,5 кв. м и земельный участок — 731,57 кв. м. Начальная стоимость была 7,2 млн руб. Покупателем стало ООО «Электронный брокер», которое предложило 8 млн руб.;
- Нежилое помещение в Казани — 190,9 кв. м и доля в земельном участке — 975 кв. м, предложенное за 11,3 млн руб., купил ИП Артем Давыдов за 15 млн руб.
Напомним, экс-чиновник из Казани Артем Шеваловский купил ранее принадлежащий экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину Mercedes-Benz S500.ЭкономикаБанки Татарстан
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