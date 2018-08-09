Экс-чиновник из Казани купил бронированный Mercedes-Benz экс-главы «Татфондбанка»

Экс-чиновник из Казани Артем Шеваловский купил бронированный 26-летний синий Mercedes-Benz S500, ранее принадлежащий экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Агентства по госзаказу Татарстана.



«Купил для себя», — цитирует Шеваловского prokazan.ru.

Отмечается, что торги состоялись 9 августа. Начальная цена иномарки была установлена на уровне 2,79 млн рублей. В итоге автомобиль был продан за 2,9 млн рублей. Пробег автомобиля на момент продажи составил только 12 тыс км пробега.

Отмечается, что перед уходом из госорганов Шеваловский работал ведущим специалистом-экспертом отдела анализа и обеспечения централизованных закупок госкомитета РТ по закупкам.