АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму почти в 70 млн рублей
Арбитражный суд Республики Татарстан признал недействительными сделки «Татфондбанка» на общую сумму свыше 68 млн рублей. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте конкурсного управляющего ТФБ — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Всего агентством в период с ноября по декабрь прошлого года было подано 14 заявлений о признании недействительными сделок «Татфондбанка» с физлицами и компаниями. В удовлетворении двух из них было отказано, говорится в сообщении.
Речь идет о досрочном возврате двум физическим лицам вкладов, размещенных в банке, а также перевода с счета ООО «Инжстрой Санкт-Петербург» средств в другую кредитную организацию.
Другие 12 заявлений АСВ судом были удовлетворены. Банковские операции были признаны недействительными и применены последствия недействительности. В результате суд определил взыскать в пользу банка более 68 млн рублей плюс проценты по некоторым из сделок.
Ранее арбитраж признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму около 18 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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