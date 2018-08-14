АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму около 18 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк», совершенные с 1 по 9 декабря 2016 года, на общую сумму около 17,7 млн рублей.

По опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов данным отменены переводы со счетов в ТФБ:

ООО «ГК Энергия» 2 и 6 декабря на сумму 2,8 млн рублей; ООО «Пычак» — 1,27 млн руб. — 1 декабря 2016 года; ООО «ТрансПроект» 7 декабря — 2,4 млн руб.; ПАО «Банк «Йошкар-Ола» 9 декабря — 10,3 млн руб.

Ранее АС РТ признал недействительными две сделки банка на общую сумму 17,6 млн рублей. Одна их них была заключена с ООО «ВИТАЛИЯ» (10,1 млн рублей), вторая — с ООО «СХП «Урожай» (7,5 млн рублей).