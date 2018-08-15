МТС предложила абонентам новый тариф с безлимитным интернетом

У МТС появился новый тариф под названием«Тарифище» с безлимитным доступом в интернет. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

Тариф можно настроить по своему усмотрению. Интернет останется безлимитным, а набор минут и СМС можно изменять. Доступны варианты из 500, 800, 1 500 и 3 000 минут и СМС. Ежемесячная плата по нему в зависимости от включенных минут составляет от 650 до 1550 рублей, следует из описания тарифа.

Стоит отметить, что в настоящее время у других операторов нет предложений с безлимитным интернетом. Они отказались от них в 2017 году, спустя год после их появления. В прошлом году МТС отменил безлимитный интернет в тарифе «Безлимитище».