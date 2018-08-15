Минтранс РФ подготовил ответ на случай прекращения наземного сообщения с Украиной

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство разработало ответные меры на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

«К сожалению, должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными. Тем не менее набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан» — цитирует Дитриха «РИА Новости».

При этом министр выразил надежду, что такого не будет, поскольку это приведет к тому, что граждане России и Украины не смогут пользоваться транспортом.



В июне украинский журналист Мирослав Гай предложил запретить поезда и автобусы в Россию. На прошлой неделе о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян.