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Противники строительства МСЗ в Осиново выиграли суд по митингу, пршедшему 7 апреля

20:23, 14.08.2018
Противники строительства МСЗ в Осиново выиграли суд по митингу, пршедшему 7 апреля
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Сегодня, 14 августа, Верховный суд Татарстана отказал в признании незаконным митинг противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Осиново.

Таким образом, он оставил в силе решение Зеленодольского городского суда, на которое исполкомом Осиново была подана апелляция, сообщили противники МСЗ в социальной сети «ВКонтакте».

Митинг, который прошел 7 апреля, признан Верховным судом согласованным.

В конце мая Вахитовский райсуд Казани отменил штраф противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой в размере 10 тысяч рублей за репост сообщения о митинге, состоявшемся 7 апреля. 30 мая Верховный суд РТ отменил аналогичный штраф Гульназ Смирновой.

Происшествия Татарстан
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