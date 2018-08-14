Противники строительства МСЗ в Осиново выиграли суд по митингу, пршедшему 7 апреля

Сегодня, 14 августа, Верховный суд Татарстана отказал в признании незаконным митинг противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Осиново.



Таким образом, он оставил в силе решение Зеленодольского городского суда, на которое исполкомом Осиново была подана апелляция, сообщили противники МСЗ в социальной сети «ВКонтакте».

Митинг, который прошел 7 апреля, признан Верховным судом согласованным.

В конце мая Вахитовский райсуд Казани отменил штраф противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой в размере 10 тысяч рублей за репост сообщения о митинге, состоявшемся 7 апреля. 30 мая Верховный суд РТ отменил аналогичный штраф Гульназ Смирновой.