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В Казани суд отменил штраф противнице строительства МСЗ Никифоровой

13:45, 31.05.2018
В Казани суд отменил штраф противнице строительства МСЗ Никифоровой
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Вахитовский районный суд города Казани отменил предыдущее решение о присуждении штрафа в 10 тыс. рублей активистке движения против строительства мусоросжигательного завода Ирине Никифоровой.

Производство по административному делу полностью прекращено, сообщается в telegram-канале противников строительства МСЗ.

Напомним, что в апреле Гульназ Смирновой и Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тысяч рублей за репост сообщения о митинге 7 апреля на свою страницу «ВК». 16 мая приговор по делу Ирины Никифоровой был отменен Верховным судом РТ и направлен на новое рассмотрение. 30 мая Верховный суд РТ отменил штраф Гульназ Смирновой.

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