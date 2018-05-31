В Казани суд отменил штраф противнице строительства МСЗ Никифоровой

Вахитовский районный суд города Казани отменил предыдущее решение о присуждении штрафа в 10 тыс. рублей активистке движения против строительства мусоросжигательного завода Ирине Никифоровой.

Производство по административному делу полностью прекращено, сообщается в telegram-канале противников строительства МСЗ.



Напомним, что в апреле Гульназ Смирновой и Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тысяч рублей за репост сообщения о митинге 7 апреля на свою страницу «ВК». 16 мая приговор по делу Ирины Никифоровой был отменен Верховным судом РТ и направлен на новое рассмотрение. 30 мая Верховный суд РТ отменил штраф Гульназ Смирновой.