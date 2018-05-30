Верховный суд РТ отменил штраф противнице строительства МСЗ Смирновой

Верховный суд Республики Татарстан отменил решение Советского районного суда Казани о присуждении штрафа в 10 тыс. рублей активистке движения против строительства мусоросжигательного завода Гульназ Смирновой.

Производство по административному делу полностью прекращено, сообщается в telegram-канале противников строительства МСЗ.

Напомним, что в апреле Гульназ Смирновой и Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тысяч рублей за репост сообщения о митинге 7 апреля на свою страницу «ВК». Приговор по делу Ирины Никифоровой был отменен Верховным судом РТ 16 мая. Затем, 22 мая, Зеленодольский городской суд признал отказ чиновников согласовывать митинг против МСЗ незаконным.