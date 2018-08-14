Дыра в банке «Таатта» превысила 4,5 миллиарда рублей

Дыра в балансе якутского банка «Таатта» составляет около 4,6 млрд рублей. Такие данные приводит Банк России.

Активы банка на дату отзыва его лицензии, 5 июля текущего года, с учетом результатов обследования его финансового состояния оцениваются чуть менее чем в 3,5 млрд рублей. При этом в бухгалтерском балансе банка на отчетную дату фигурируют 9,5 млрд рублей активов.

Оценка чистой ссудной задолженности уменьшена с 2,2 млрд до 1,1 млрд рублей, а оценка имеющихся денежных средств — с 4,9 млрд до 71 млн.

Ранее временная администрация банка АО «Таатта» выявила признаки хищения на сумму более 4,2 млрд рублей.