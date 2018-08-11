В банке «Таатта» выявили хищения на 4,2 миллиарда рублей

Временная администрация банка АО «Таатта» выявила признаки хищения на сумму более 4,2 млрд рублей.



«Должностными лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что банк требуют признать банкротом, рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Напомним, Банк России отозвал с 5 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у якутской кредитной организации АО Банк «Таатта». Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная организация занимала 220 место в банковской системе РФ и не являлась социально значимой.