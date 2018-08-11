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В банке «Таатта» выявили хищения на 4,2 миллиарда рублей

01:37, 11.08.2018
В банке «Таатта» выявили хищения на 4,2 миллиарда рублей
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Временная администрация банка АО «Таатта» выявила признаки хищения на сумму более 4,2 млрд рублей.

«Должностными лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что банк требуют признать банкротом, рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Напомним, Банк России отозвал с 5 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у якутской кредитной организации АО Банк «Таатта». Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная организация занимала 220 место в банковской системе РФ и не являлась социально значимой.

ЭкономикаБанки
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