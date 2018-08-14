Власти РТ решили продать пакет акций в «Казанской теплосетевой компании»

Кабинет министров Татарстана внес пакет акций АО «Казанская теплосетевая компания» в прогнозный план приватизации госимущества республики на 2018 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Приватизации подлежат 6,3% акций компании, следует из документа. До этого власти одобрили приватизацию 42,6% ПАО «Казанский электротехнический завод».

Ранее сообщалось, что в Казани приватизируют Департамент продовольствия и социального питания. Позднее слухи опровергли.

Напомним, с 2014 по 2016 годы в рамках приватизации муниципального имущества в бюджет Казани поступило 1,69 млрд рублей. На 38 аукционах за этот срок продан 121 объект общей площадью 20,1 тыс. кв. метров.

