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ФК «Уфа» расторг контракт с Кехинде Фатаи

15:53, 14.08.2018

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» расторг трудовой контракт с нигерийским нападающим Кехинде Фатаи, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Фатаи перешел в «Уфу» в августе 2016 года, за этот период нападающий провел 46 матчей за уфимскую команду, в которых забил шесть голов.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Кехинде за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры», — говорится в сообщении ФК «Уфа».

Напомним, ранее «Уфа» подписала словенского форварда Ловро Бизяка, экс-нападающего «Домжале» (Словения), который был первым соперником уфимцев в Лиге Европы — 2018, уступив дорогу в турнире российскому клубу.

СпортФутбол Башкортостан
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