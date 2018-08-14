«Уфа» подписала словенца Ловро Бизяка

ФК «Уфа» и «Домжале» договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка. Контракт 24-летнего игрока с нашей командой заключен на 4 года, сообщает пресс-служба уфимцев.

Ловро Бизяк — воспитанник футбольного клуба «Шмартно 1928». Также игрок выступал за словенские команды «Ковинар», «Алюминий» и австрийский «Вилдон». Предыдущим клубом Бизяка был «Домжале» за который футболист провел 46 матчей и забил 16 голов.



В этом сезоне Ловро отличился двумя голами, один из его мячей был забит в ворота «Уфы» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (1:1).