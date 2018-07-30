«Ростех» займется проектированием «цифрового правительства» Татарстана

Проектированием ситуационного центра Республики Татарстан, который станет основой «цифрового правительства», займется входящий в «Ростех» концерн «Автоматика». Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Центр будет собирать информацию об экономических и социальных процессах в республике для принятия управленческих решений.



Внедренные алгоритмы позволят оценивать потенциал реализации республиканских программ в различных отраслях экономики и предупреждать кризисные ситуации.

Также они помогут осуществлять мониторинг и прогнозирование бюджетного процесса в различных областях экономики, рассказали в «Ростехе».

Работы по проектированию ситуационного центра планируется завершить в 2018 году.



Ранее Совфед РФ утвердил Минниханова членом совета по развитию цифровой экономики.