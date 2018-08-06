В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ

Минэкономразвития России предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС. Такая мера необходима для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций.

Ранее ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила министру строительства Владимиру Якушеву письмо с подобным предложением. В нем говорится, что из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в 2019 году могут составить 100 миллиардов рублей, а долги отрасли вырастут до 1,5 триллиона рублей, пишут "Известия".

При этом несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина налога, включенного в платеж.

В Минстрое подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января 2019 года действительно обсуждается.



Напомним, что 3 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 18 до 20%.