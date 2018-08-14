Усманов после продажи доли в «Арсенале» может инвестировать в «Эвертон»

Миллиардер Алишер Усманов может приобрести долю в английском футбольном клубе «Эвертон». Также бизнесмен интересуется немецкой «Баварией» и итальянскими «Миланом» и «Ромой».



«Если будет предложение или возможность инвестировать в них с хорошими потенциальными доходами, я бы рассмотрел сделку», — цитирует Bloomberg Усманова.

Отмечается, что Усманов получает много предложений от различных команд и рассматривает варианты. По словам источника издания, любой вариант сделки должен будет дать миллиардеру личное влияние на операции клуба — то, чего у него не было, когда он был совладельцем «Арсенала».

Напомним, Усманов согласился продать принадлежащие ему 30% акций в ФК «Арсенал» другому акционеру клуба, бизнесмену Стэну Кронке (67%-я доля), за 550 млн фунтов. Почему продажа Алишером Усмановым его доли в «Арсенале» стала не просто крупнейшей сделкой в английском футболе в этом году, но и вестником перемен для всей АПЛ — в материале «Реального времени».