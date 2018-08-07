Усманов согласился продать свою долю акций «Арсенала» за 550 млн фунтов

Американский бизнесмен Стэн Кронке, владеющий 67%-й долей английского футбольного клуба Arsenal, купит 30%-ю долю у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сказано в сообщении компании KSE, через которую Кронке управляет клубом.

Уточняется, что американский бизнесмен получит и оставшиеся доли независимых акционеров.

По информации Financial Times, Кронке заплатит Усманову за клубные акции 550 млн фунтов наличными.



Напомним, что с 2007 года Усманов и Кронке скупали акции клуба. К 2012 году Кронке завладел почти 70% акций «Арсенала», оставив Усманова без места в совете директоров. В 2017 году Усманов предложил Кронке $1,3 млрд за его долю, но миллиардер отказался.

В июле этого года Усманов решил продать принадлежащие ему 30% акций в ФК «Арсенал».