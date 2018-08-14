Конкурсный управляющий Ливады попросил признать недействительными продажи квартир в 2015 году

Конкурсный управляющий главы «ФОНа» Анатолия Ливады пытается оспорить продажи двух его квартир. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

В связи с этим в Арбитражный суд РТ поданы заявления о признании недействительными:

Договор купли-продажи от 02 июля 2015 года, подписанный между должником и Ахантьевым Артемием; Договор купли-продажи от 26 марта 2015-го, подписанный с Симичихиным Сергеем.

Напомним, главу «ФОНа» 14 июня 2018 года признали финансово несостоятельным за долги на сумму 832 млн рублей. Личные долги при этом составили 3,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».