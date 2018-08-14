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Конкурсный управляющий Ливады попросил признать недействительными продажи квартир в 2015 году

13:11, 14.08.2018
Конкурсный управляющий Ливады попросил признать недействительными продажи квартир в 2015 году
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Конкурсный управляющий главы «ФОНа» Анатолия Ливады пытается оспорить продажи двух его квартир. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

В связи с этим в Арбитражный суд РТ поданы заявления о признании недействительными:

  1. Договор купли-продажи от 02 июля 2015 года, подписанный между должником и Ахантьевым Артемием;
  2. Договор купли-продажи от 26 марта 2015-го, подписанный с Симичихиным Сергеем.

Напомним, главу «ФОНа» 14 июня 2018 года признали финансово несостоятельным за долги на сумму 832 млн рублей. Личные долги при этом составили 3,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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