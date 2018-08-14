Верховный суд РТ оценит жалобу обвиняемого в двойном убийстве экс-доцента КГЭУ

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Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит вопрос о дальнейшем принудительном лечении казанца Игоря Данилевского в психиатрической спецбольнице.

Срок пребывания в спецучреждении для бывшего доцента Казанского энергоуниверситета, обвиняемого в двойном убийстве, еще на шесть месяцев продлил Советский райсуд Казани, защита с этим не согласна.

Напомним, на лечение в психиатрический стационар Данилевского отправили еще в августе 2013 года. Практически через год после того, как в казанской квартире на улице Фучика нашли окровавленные тела 38-летней подруги Данилевского и ее 76-летней матери. Убийца оставил на стене надпись кровью «FREE PUSSY RIOT» — процесс над группой в то время стартовал в Москве.

Следствие пришло к выводу, что в убийстве женщин виновен именно Данилевский, в квартире которого нашли орудие преступления — нож — с отпечатками его пальцев, а также сотовые телефоны жертв и деньги. По результатам психолого-психиатрической экспертизы прокуратура запросила для обвиняемого принудительное лечение, и суд с этим согласился. С тех пор прошло пять лет.

Также в мае 2016 года виновным в убийстве своей матери казанский суд признал 20-летнего сына миллиардера Егора Сосина, тут же освободив его от уголовной ответственности и отправив на лечению в психиатрический стационар закрытого типа «до принятия решения о его излечении».