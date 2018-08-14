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Имущество «Анкор банка» продали на торгах за 29 млн рублей

10:35, 14.08.2018
Имущество «Анкор банка» продали на торгах за 29 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

В результате проведения электронных торгов имущество АО «Анкор банк» было продано на общую сумму более 29 млн рублей.

По данным, опубликованным Агентством по страхованию вкладов, были проданы:

  • Нежилое помещение в Москве — 178,2 кв. м, первоначальной стоимостью более 41 млн рублей ушло ООО «Банкротфорум» за 28,6 млн рублей;
  • Серебристая Тoyota Corolla 2009 года, первоначальная цена которой была 583 тыс. рублей, отдана физическому лицу за 430,4 тыс. рублей.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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