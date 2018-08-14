Минтранс РФ рекомендовал платить за парковку в Казани 46 рублей в час

Минтранс РФ предложил при 100% загруженности парковок в Казани установить плату за них в размере 46 рублей в час. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

По сравнению с другими городами ПФО Минтранс рекомендует установить в Казани самые высокие тарифы. Так, в Перми плату за парковкупредлагается установить на уровне 42 рублей в час, а в Нижнем Новгороде на уровне 45 рублей в час, говорится в документе.



В Москве размер оплаты за парковку должен составлять 138 рублей, в Санкт-Петербурге — 106 рублей за тот же промежуток времени.

Ранее СМИ писали, что при пустующих парковках Минтрансрекомендует снижать цену вдвое или отменять плату. Окончательное решение при этом останется за региональными властями.

Сейчас стоимость парковки в Казани составляет от 30 до 70 рублей в час.