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Минтранс РФ рекомендовал регионам снижать стоимость пустующих парковок

08:29, 08.08.2018
Минтранс РФ рекомендовал регионам снижать стоимость пустующих парковок
Фото: pixabay.com

Минтранс РФ подготовил рекомендации по формированию дифференцированных цен на платные муниципальные парковки.

При низкой заполняемости парковок Минтранс рекомендует снижать цену за стоянку вдвое или отменять плату. При этом окончательное решение останется за региональными властями.

Минтранс также предлагает учитывать расположение парковки, время суток и продолжительность стоянки, основные типы транспортных средств и спрос на остановку в этом месте, пишут «Известия».

Кроме того, местные власти могут устанавливать повышающие или понижающие коэффициенты к тарифам на одну и ту же парковку в зависимости от дня недели, времени суток и длительности стоянки. Понижающий коэффициент предусмотрен для парковок рядом с метро, железнодорожными станциями и автобусными остановками.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани появятся три новые платные парковки. Общее количество платных машино-мест в городе увеличится до 3 542.

ОбществоИнфраструктура
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