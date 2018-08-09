В Перми стоимость платной парковки может увеличиться до 42 рублей

Минтранс предложил установить в Перми максимальную стоимость парковки за час в 42 рубля. Документ размещен на сайте ведомства.

Чиновники считают, что стоимость парковки нужно рассчитывать в зависимости от ее заполняемости. При низкой заполняемости парковок Минтранс рекомендует снижать цену за стоянку вдвое или отменять плату. При этом окончательное решение останется за региональными властями.

Напомним, с 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составила 20 рублей в час, для мопеда и мотоцикла — 10 рублей в час. С 10 сентября планируется расширение зоны платных парковок.