Кристиан Нобоа: «У «Рубина» строится новая команда, она лучше по сравнению с прошлым сезоном»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа ответил на вопросы журналистов после игры с казанским «Рубином».

«Первый тайм получился очень тяжелым, второй уже получше, хотя после удаления Кузяева нам пришлось непросто. Самое главное для нас сейчас — это три очка. Соперник играл очень хорошо, у «Рубина» строится новая команда. Видно, что она играет все лучше по сравнению с прошлым сезоном, — передает слова Нобоа корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня казанский «Рубин» в очередном матче чемпионата России по футболу проиграл у себя дома питерскому «Зениту» — 0:1.