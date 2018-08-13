Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $716 млрд на 2019 год

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Закон увеличивает размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и корпус морской пехоты на 15600 человек. После этого численность сухопутных войск составит 487,5 тыс. человек, ВМС — 335,4 тыс. человек, ВВС — 329,1 тыс. человек, морской пехоты — 186,1 тыс. человек, говорится в сообщении.

Он также включает меры, направленные на противодействие влиянию России. В числе них постановка на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

Также документом предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400, передает "Интерфакс".

Напомним, что в июле Трамп призывал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.