Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП

Президент США Дональд Трамп предложил странам-членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 4% ВВП. Трамп уже поднимал этот вопрос на саммите военного блока в прошлом году.

«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряет миллиарды в торговле. Обязательно заплатите 2% ВВП НЕМЕДЛЕННО, а не к 2025 году», — написал Трамп в своем Twitter.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe's protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп написал лидерам нескольких стран НАТО письма с сожалением, что страны не увеличили оборонные расходы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конфликт в Донбассе и присоединение Россией Крыма свидетельствуют о потребности стран НАТО повысить расходы на оборону.