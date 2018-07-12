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Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП

03:29, 12.07.2018
Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп предложил странам-членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 4% ВВП. Трамп уже поднимал этот вопрос на саммите военного блока в прошлом году.

«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряет миллиарды в торговле. Обязательно заплатите 2% ВВП НЕМЕДЛЕННО, а не к 2025 году», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп написал лидерам нескольких стран НАТО письма с сожалением, что страны не увеличили оборонные расходы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конфликт в Донбассе и присоединение Россией Крыма свидетельствуют о потребности стран НАТО повысить расходы на оборону.

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