«Рубин» проиграл «Зениту» в третьем туре чемпионата России

Казанский «Рубин» дома проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Он поразил ворота Сослана Джанаева на 78-й минуте матча. На 72-й минуте встречи полузащитник гостей Далер Кузяев получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Таким образом, «Рубин» после третьего тура остается с четырьмя набранными очками и опускается на 8-е место. «Зенит» набирает девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.



В следующем туре «Рубин» 18 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

Напомним, что во втором туре «Рубин» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо».