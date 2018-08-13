Роспотребнадзор вновь запретил купаться на двух пляжах Казани

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не рекомендует купаться на пляжах «Комсомольский» и «Локомотив» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 13 августа вода на указанных пляжах не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.



В связи с этим ведомство направило организациям, эксплуатирующим пляжи, предложения об установке аншлагов о запрете купания, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.



Ранее Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах.