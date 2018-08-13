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Роспотребнадзор вновь запретил купаться на двух пляжах Казани

20:19, 13.08.2018
Роспотребнадзор вновь запретил купаться на двух пляжах Казани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не рекомендует купаться на пляжах «Комсомольский» и «Локомотив» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 13 августа вода на указанных пляжах не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

В связи с этим ведомство направило организациям, эксплуатирующим пляжи, предложения об установке аншлагов о запрете купания, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ранее Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах.

Общество Татарстан
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