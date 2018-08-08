Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах

Кабмин РТ ввел три уровня опасности на период купального сезона — «синий», «желтый» и «красный». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы для жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан, в период купального сезона устанавливаются следующие уровни опасности: средний («синий»), высокий («желтый»), чрезвычайный («красный»)», — говорится в документе.



Уровни опасности будут устанавливаться исходя из температуры воздуха: «синий» — при температуре от +13 до +21 градуса, «желтый» — от +21 до +26 градусов, «красный» — от +27 градусов или если температура выше 21 градуса держится в выходной или праздничный день

Ранее сообщалось, что в Татарстане в ближайшие пять лет оборудуют 18 новых пляжей.