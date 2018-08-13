«Уфа» проиграла «Краснодару» в матче третьего тура чемпионата России

«Уфа» дома проиграла «Краснодару» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий «Краснодара» Вандерсон, отличившийся на 86-й минуте встречи. В добавленное ко второму тайму время защитник гостей Кристиан Рамирес, получивший вторую желтую карточку, был удален с поля.

Таким образом, «Уфа» после третьего тура имеет в своем активе четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал шесть баллов и поднялся на четвертую позицию.



В следующем туре «Уфа» 20 августа сыграет на выезде с московским «Динамо».

Напомним, что в прошлом туре уфимцы разгромили «Анжи» со счетом 3:0.