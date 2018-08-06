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«Уфа» обыграла «Анжи» со счетом 3:0

19:26, 06.08.2018
«Уфа» обыграла «Анжи» со счетом 3:0
Фото: vk.com/ufafc

Футбольный клуб «Уфа» обыграл команду из Махачкалы «Анжи» в матче 2-го тура чемпионата России.

Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончился со счетом 3:0. Голы реализовали Сильвестр Игбун на 3-й минуте. Дублем отметился чешский полузащитник Ондржей Ванек на 87-й и 89-й минутах.

Ранее сообщалось, что «Уфа» сыграла вничью со словенским «Домжале» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующий этап турнира. Игра в Словении закончилась со счетом 1:1.

СпортФутбол Башкортостан
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