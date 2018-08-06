«Уфа» обыграла «Анжи» со счетом 3:0

Футбольный клуб «Уфа» обыграл команду из Махачкалы «Анжи» в матче 2-го тура чемпионата России.



Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончился со счетом 3:0. Голы реализовали Сильвестр Игбун на 3-й минуте. Дублем отметился чешский полузащитник Ондржей Ванек на 87-й и 89-й минутах.

Ранее сообщалось, что «Уфа» сыграла вничью со словенским «Домжале» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующий этап турнира. Игра в Словении закончилась со счетом 1:1.