Трое россиян погибли при аварии Ми-8 в Таджикистане
В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане в минувшее воскресенье погибли пять человек, трое из них — граждане России. Всего на борту вертолета находились 15 альпинистов и трое членов экипажа.
Еще двое погибших — члены экипажа, граждане Таджикистана, в том числе командир.
«Они сумели посадить самолет, хоть и была жесткая посадка, но многие выжили. Это героическая гибель. К сожалению, точные причины смерти сообщить не можем: это могли быть и травмы, и обморожение, что угодно», — передает РБК со ссылкой на республиканский комитет по ЧС.
В настоящее время 12 альпинистов и один член экипажа эвакуированы с места аварии, всем им оказывается медицинская помощь.
Ранее в Таджикистане в результате наезда погибли четверо туристов. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).Происшествия
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