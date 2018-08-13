Трое россиян погибли при аварии Ми-8 в Таджикистане

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане в минувшее воскресенье погибли пять человек, трое из них — граждане России. Всего на борту вертолета находились 15 альпинистов и трое членов экипажа.



Еще двое погибших — члены экипажа, граждане Таджикистана, в том числе командир.

«Они сумели посадить самолет, хоть и была жесткая посадка, но многие выжили. Это героическая гибель. К сожалению, точные причины смерти сообщить не можем: это могли быть и травмы, и обморожение, что угодно», — передает РБК со ссылкой на республиканский комитет по ЧС.

В настоящее время 12 альпинистов и один член экипажа эвакуированы с места аварии, всем им оказывается медицинская помощь.

Ранее в Таджикистане в результате наезда погибли четверо туристов. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).