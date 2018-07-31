ИГ взяла на себя ответственность за убийство четырех иностранных туристов в Таджикистане

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за наезд на иностранных туристов в Таджикистане, в результате которого погибли четыре человека, ещё трое пострадали.



Среди погибших были два американца, швейцарец и голландец.

По данным BBC, это первый случай, когда боевики ИГ заявили о причастности к нападению в Таджикистане.

Ранее боевики ИГ обстреляли территорию Израиля для того, чтобы спровоцировать удар по позициям военнослужащих сирийских правительственных сил.