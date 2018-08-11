Турецкая лира рухнула на 20 процентов
Турецкая лира рухнула на торгах в пятницу, 10 августа, на 18 процентов к доллару, курс которого в момент взлетал с 5,6 до 6,6 лиры за доллар.
Турецкая валюта пережила рекордный за 17 лет обвал, передает finanz.ru
«Экономические нападки в адрес Турции нанесли удар по взаимоотношениям [с США] и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
С начала недели лира обесценилась на 29 процентов под ударом администрации Дональда Трампа, который ввел санкции против турецких чиновников, впервые запустив санкционный механизм против страны-участницы НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции.ОбществоВласть
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