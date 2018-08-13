В России могут отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

В России могут отказаться от лицензий для бизнеса на право выполнения работ или оказания услуг в виде бумажных документов. Соответствующий пакет документов внесло в правительство Минэкономразвития.

«Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре лицензий будет открытой и общедоступной», — передает RNS со ссылкой на министерство.

Полное упразднение процедуры предоставления в бумажном виде лицензий на право выполнения работ или оказания услуг предполагается как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Ранее в России предложили повысить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.