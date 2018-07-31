В России предложили повысить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации

В России предложили многократно повысить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта, инициаторами поправок стала группа депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» во главе с Владимиром Афонским.

Так, штраф для бизнесменов, отказывающихся создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вырастет с 0,5—2 тыс. рублей до 5—10 тыс. рублей. Если ситуация повторится, предприниматель должен будет заплатить 20—30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что ФНС намерена запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой.

