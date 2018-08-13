МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 14 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с с 21 часа 13 августа до 21 часа 14 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15—20 м/с, в Казани — до 15-18 м/с, сообщает МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура днем по республике составит от +24°С до +29°С.