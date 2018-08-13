В Татарстане ожидается жара до +29°С и гроза – Гидрометцентр РТ
Сегодня, 13 августа в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами возможен кратковременный дождь и даже гроза.
Ветер умеренный, однако при грозе порывы могут достигать силы 15-20 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем ожидается жара. Столбик термометра будет колебаться от +24° до +29°С. В Казани воздух прогреется до +28°С, в Набережных Челнах тот же максимум.Общество Татарстан
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