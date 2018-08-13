Анатолий Тимощук: «Все понимают, что нам надо побеждать в игре с «Рубином»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от предстоящего матча с казанским «Рубином»:

«Сейчас рано что-то говорить об игре с минским «Динамо», впереди у нас еще сложный матч в чемпионате страны против казанского «Рубина». Нужно продолжать работать на тренировках с полной отдачей. Прислушиваться к тому, что говорит тренер, и выполнять это. Следующая игра будет экзаменом, и ее исход может быстро вывести команду из нынешнего состояния, какое бы сложное оно ни было. Все понимают, что нам нужно побеждать в ближайшей игре», — приводят слова тренера «Известия».

Напомним, сегодня на стадионе «Казань Арена» пройдет матч между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом». Встреча начнется в 20.00.