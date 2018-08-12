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Володин посоветовал саратовцам заниматься спортом, чтобы дожить до пенсии

20:11, 12.08.2018
Володин посоветовал саратовцам заниматься спортом, чтобы дожить до пенсии
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился накануне с жителями Заводского района Саратова. Они пожаловались главе нижней палаты парламента РФ на пенсионную реформу, однако тот рекомендовал заняться спортом.

«Как это не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они! Наша задача не только дожить, но и пережить!», — приводит слова Володина FreeNews-Volga.

При этом спикер Госдумы признал, что вопрос о повышении пенсионного возраста является «тяжелейшим». Он подчеркнул, что законопроект буде отдельно обсуждаться на площадке парламента.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством.


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