Медведев о пенсионной реформе: это горькое лекарство, которое нужно выпить, чтобы не стало хуже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу болезненной, но необходимой мерой и сравнил изменение пенсионной системы с горьким лекарством.

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — цитирует Медведева РИА «Новости».

По его словам, эта необходимость «связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении».

Отмечается, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному.