Пашинян заявил о готовности Армении к переговорам по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта.

«Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки», — цитирует его "Интерфакс-Украина".

При этом Пашинян подчеркнул, что обсуждения должны проходить «в контексте национальных интересов Армении».

Ранее премьер-министр Армении заявил о начале нового этапа дружеских и союзнических отношений между Ереваном и Москвой.