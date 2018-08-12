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ФСИН опровергла информацию о вывозе Сенцова из колонии

07:29, 12.08.2018
ФСИН опровергла информацию о вывозе Сенцова из колонии
Фото: ru.wikipedia.org / Antonymon

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию журналиста Виктории Ивлеевой о том, что осужденный за подготовку терактов в Крыму Олег Сенцов вылетел из Салехарда.

«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности» — приводит "РИА Новости" сообщение пресс-службы управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. В середине мая этого года Сенцов объявил голодовку. В ЕСПЧ призвали осужденного прекратить ее.

Происшествия
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