Новости общества

22:09 МСК
Новости раздела
Общество

ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку

21:21, 25.07.2018
ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку
Фото: commons.wikimedia.org/ Boston

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России, прекратить голодовку.

«Суд призвал Российскую Федерацию предоставить г-ну Сенцову лечение, соответствующее его состоянию, в учрежденной медицинской обстановке. Он также предложил г-ну Сенцову положить конец голодовке», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Ранее Кремль рассмотрел просьбу матери Сенцова о его помиловании.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты