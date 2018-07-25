ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России, прекратить голодовку.
«Суд призвал Российскую Федерацию предоставить г-ну Сенцову лечение, соответствующее его состоянию, в учрежденной медицинской обстановке. Он также предложил г-ну Сенцову положить конец голодовке», — говорится в сообщении ЕСПЧ.
Ранее Кремль рассмотрел просьбу матери Сенцова о его помиловании.ОбществоВласть
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