Эксперты предупредили о падении «справедливого курса» рубля

Рубль падает не только из-за реакции на санкции. Также, по мнению аналитиков, снижается и его «справедливый курс».

Как передает РБК со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка», при текущих ценах на нефть и ускорившемся оттоке капитала справедливый курс российской валюты снизится (доллар в такой модели будет крепче на 12—17%).



Ранее сообщалось, что рубль продолжает свое падение по отношению к доллару. Накануне стоимость американской валюты превысила 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.