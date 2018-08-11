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Эксперты предупредили о падении «справедливого курса» рубля

23:57, 11.08.2018
Эксперты предупредили о падении «справедливого курса» рубля
Фото: pixabay.com

Рубль падает не только из-за реакции на санкции. Также, по мнению аналитиков, снижается и его «справедливый курс».

Как передает РБК со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка», при текущих ценах на нефть и ускорившемся оттоке капитала справедливый курс российской валюты снизится (доллар в такой модели будет крепче на 12—17%).

Ранее сообщалось, что рубль продолжает свое падение по отношению к доллару. Накануне стоимость американской валюты превысила 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.

ЭкономикаФинансы
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