ТНТ удалил видео, где Тригубчак «угрожающе» смотрит на Белого из-за шутки про Салавата Юлаева

Фото: Скриншот

Телеканал ТНТ спустя два часа после публикации удалил ролик, записанный в рамках проекта «Попади на ТНТ», в котором бывшая ice-girl ХК «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак «угрожающе» смотрела на комика Руслана Белого из-за его шутки про Салавата Юлаева.

«Думаю Руслан Белый всё понял. Конфликт исчерпан.» написала бы я если бы… Телеканал ТНТ выложил видео, которое было записано вчера в рамках проекта «Попади на ТНТ». В образе что на фото, я угрожающе смотрела на Руслана Белого и характерными движениями показывала что бы сделали коренные жители Республики Башкортостан, если бы Руслан попался им на глаза. Но спустя 2 часа, как оно появилось в группе вк, его удалили», — написала она в Facebook.

По ее словам, организаторы объяснили это решение «политическими моментами», и тем, что «не нужно конфликт раздувать».

Напомним, что Руслан Белый при работе над сольным проектом участник Comedy Club снял свое выступление в Уфе, где назвал Славата Юлаева разбойником. В Башкирии резко отреагировали на это, однако Роскомнадзор не увидел нарушений в шутке.