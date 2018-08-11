В казанском аквапарке родился ребенок

В казанском аквапарке «Барионикс» женщина родила мальчика.

«У нас сегодня родился мальчик в аквапарке «Барионикс»! Все хорошо, роженица и младенец чувствуют себя хорошо. Только что маму с младенцем увезла скорая в роддом. Надеемся, мальчика назовут Барионикс!» — говорится в сообщении аквапарка в «Инстаграме».



Отмечается, что мама ребенка получила пожизненный семейный абонемент от аквапарка.

Ранее прокуратура потребовала закрыть здание FUN24 и «Барионикса».