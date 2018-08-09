В Казани прокуратура потребовала закрыть здание FUN24 и «Барионикса»

Прокуратура Вахитовского района Казани направила в суд исковое заявление о приостановлении эксплуатации развлекательного центра, расположенного по ул. Мазита Гафури. Это связано с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, в здании на путях эвакуации отсутствуют световые указатели и знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, некоторые пожарные краны не оснащены кнопками дистанционного спуска пожарных насосных установок и т. д., сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Отметим, что в здании развлекательного центра находятся FUN24 и аквапарк «Барионикс».

Напомним, что развлекательный центр банкротится еще с 2017 года. При этом он продолжает работать.